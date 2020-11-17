Забезпечити 80% COVID-ліжок киснем можливо не раніше середини грудня — МОЗ

Попри виділені кошти на облаштування кисневих магістралей в лікарнях, закупівлю кисневих концентраторів, досягти показника забезпеченості COVID-ліжок у 80% можливо не раніше середини грудня.

Про це на брифінгу повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, передає кореспондент Укрінформу.

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“По всій Україні є з цим проблеми (підведення кисню до COVID-ліжок — ред.). Навіть незважаючи на те, що виділені кошти на проведення магістралей, закупівлі концентраторів, є ряд проблем на місцях, які заважають це зробити. Так, не вистачає працівників, котрі проводять ці магістралі, не вистачає компаній, які можуть зробити технічну документацію. ... На жаль, потрібен час і ...це буде не раніше середини грудня”, - сказала Садов’як.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів виділив майже 900 млн грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з СОVID-19. Раніше було виділено 572 млн грн.