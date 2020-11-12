В Україні два підприємства готові виготовляти кисневі газифікатори – Уруський

Два одеські підприємства підтвердили можливість розробки та виготовлення в Україні лінійки вітчизняних кисневих газифікаторів об’ємом від 3 м куб. до 20 м куб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у Фейсбуці.

"Південний машинобудівний завод" у кооперації з ВКФ "Кріопром", використовуючи свій виробничий досвід, підтвердили можливість розробки та виготовлення в Україні лінійки вітчизняних (кисневих - авт.) газифікаторів об’ємом від 3 м куб. до 20 м куб.", - написав Уруський.

Він додав, що наразі держава вживає кроків для забезпечення кисневими концентратами та кисневими балонами українських лікарень, і до виконання цього важливого завдання залучається вітчизняний науковий та виробничий потенціал.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що на сьогодні близько 80% госпіталізованих з діагнозом на COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії. "Медичний кисень та апарати штучної вентиляції легень відіграють ключову роль для їх порятунку", - відмітив він.

Читайте також: Запорізька область отримала 200 кисневих концентраторів

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії захворіло 500 865 осіб.

Фото: Олег Уруський / Фейсбук