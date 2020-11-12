Запорізька область сьогодні, 12 листопада, отримала 200 кисневих концентраторів, придбаних за рахунок субвенції з державного бюджету.

Про це журналістам повідомив директор КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" Олег Шинкаренко, передає кореспондент Укрінформу.

"В обласну інфекційну лікарню надійшли апарати, що дозволять хворим на COVID-19, які перебувають у важкому та середньому стані, отримувати оксигенотерапію. Ми отримали 200 апаратів, які будуть розподілені між медичними установами області", - сказав Шинкаренко.

Запорізька область отримала 200 кисневих концентраторів / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Загальна вартість обладнання 7,9 млн грн, один кисневий концентратор обійшовся в 39,5 тис. грн. Апарат розрахований на 10 літрів і може бути підключений як до одного, так і двох хворих. Отримане обладнання є мобільним і його можна використовувати у госпіталях, які розгортаються додатково.

На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебуває 96 хворих на коронавірус, з яких 30 – кисневозалежні.

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Як раніше повідомлялось, комбінат "Запоріжсталь" встановить кисневу станцію, що забезпечує подачу кисню до 172 ліжко-місць, а також зробить розведення кисню до 104 ліжко-місць для пацієнтів Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні. Вартість проєкту - 6 млн грн.

За добу в області виявили 799 хворих на коронавірус. В Україні – 11 057 випадків захворювання.