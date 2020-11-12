Запорізька область отримала 200 кисневих концентраторів
Про це журналістам повідомив директор КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" Олег Шинкаренко, передає кореспондент Укрінформу.
"В обласну інфекційну лікарню надійшли апарати, що дозволять хворим на COVID-19, які перебувають у важкому та середньому стані, отримувати оксигенотерапію. Ми отримали 200 апаратів, які будуть розподілені між медичними установами області", - сказав Шинкаренко.
Запорізька область отримала 200 кисневих концентраторів / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
Загальна вартість обладнання 7,9 млн грн, один кисневий концентратор обійшовся в 39,5 тис. грн. Апарат розрахований на 10 літрів і може бути підключений як до одного, так і двох хворих. Отримане обладнання є мобільним і його можна використовувати у госпіталях, які розгортаються додатково.
На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебуває 96 хворих на коронавірус, з яких 30 – кисневозалежні.
Як раніше повідомлялось, комбінат "Запоріжсталь" встановить кисневу станцію, що забезпечує подачу кисню до 172 ліжко-місць, а також зробить розведення кисню до 104 ліжко-місць для пацієнтів Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні. Вартість проєкту - 6 млн грн.
За добу в області виявили 799 хворих на коронавірус. В Україні – 11 057 випадків захворювання.