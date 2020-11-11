Харківщина отримала закуплені державним коштом 370 кисневих концентраторів

Харківщина отримала закуплені за кошт державного бюджету 370 кисневих концентраторів, які можуть забезпечити потреби понад 600 пацієнтів із COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«Сьогодні прибули довгоочікувані кисневі концентратори. 120 на одного пацієнта та 250 – на двох. Наразі проводиться фінальна інвентаризація потреб районних та обласних лікарень, після чого до кінця тижня всі концентратори будуть розподілені та встановлені. Запрацювати мають уже з понеділка», - повідомив Кучер.

Усі концентратори придбали за кошт державного бюджету – з так званого «ковідного фонду». За даними голови ОДА, всього Харківська область отримала 37 млн грн на вирішення питань кисневого забезпечення, половина з яких була розподілена на область, половина - на місто Харків.

«Після введення концентраторів у експлуатацію, відсоток ліжок, що забезпечені киснем, перевищить 50%», - зазначає Кучер.

Директор Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні Дмитро Кухар розповів, що за технічними характеристиками кисневі концентратори мають потужність 10 літрів на годину.

«Кисневі концентратори, які розраховані на одного пацієнта, можуть використовуватись і для забезпечення киснем двох пацієнтів, але потужність буде нижчою. Потребу пацієнта у потужності подачі кисню визначатиме лікар», - зазначив Кухар.

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Він зауважив, що ці концентратори за необхідністю можна підключати і до ШВЛ-апаратів, які працюють на кисні низького тиску.

Як повідомлялося, за останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у 483 жителів Харківщини. Усього по області зареєстровано 44948 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 11603 хворих одужало, 612 – померло.

В Україні з початку пандемії виявлено 489 900 випадків. За минулу добу помер 191 хворий, а з початку епідемії - 8 947 осіб. Нині хворіють 259,4 тисячі осіб, одужали 221,4 тисячі.