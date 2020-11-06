У переповненій Харківській інфекційній лікарні дають кисень просто у приймальному відділенні

У Харківській обласній інфекційній лікарні, яка приймає найбільше хворих на COVID-19, нові пацієнти отримують кисень у приймальному відділенні, очікуючи місця у стаціонарі.

Про це повідомив директор лікарні Павло Нартов, передає кореспондент Укрінформу.

«До нас доставляють хворих, якщо у них низький рівень сатурації, в тому випадку, коли у нас є вільні ліжка кисневі. Якщо їх немає, у нас є в приймальному відділенні кисневий концентратор, через який вони дихають. Ми дивимося, якщо є хворі, які можуть самостійно дихати, ми їх просто звільняємо з кисневої точки або концентратора. Той хворий, який знаходиться у нас в приймальному відділенні, госпіталізується на цю кисневу точку», - розповів Нартов.

Директор лікарні прогнозує погіршення ситуації з приходом інших респіраторних захворювань.

«Люди не дотримуються протиепідемічних заходів. У супермаркетах, транспорті люди без масок. Поки ми ще якось стримуємо інфекцію. Але як буде в наступному місяці, коли буде ще грип та інші респіраторні інфекції? Тоді потрібно проводити диференційну діагностику між цими захворюваннями і вирішувати - це коронавірусна інфекція чи грип. Тоді, напевно, перебіг цієї інфекції буде значно тяжчим», - зазначив медик.

Станом на ранок 5 листопада в інфекційній лікарні перебували 290 пацієнтів, 12 з них - у реанімації, ще 26 - на апаратах ШВЛ у звичайних відділеннях. Загалом лікарня має 107 точок доступу до кисню та 40 концентраторів.

Як повідомлялося, за останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у 769 жителів Харківщини, 501 з них - мешканець обласного центру. Загалом по області лабораторно підтверджено 40 330 випадків СOVID-19, 7764 хворих одужали, 561 помер.

В Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9850.