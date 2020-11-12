Із початку року в Україні закупили медичного кисню майже на 180 мільйонів

Від початку 2020 року лікарні в Україні витратили на медичний кисень майже 180 млн грн. Найбільше - у березні та жовтні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє моніторинговий майданчик Dozorro у Фейсбуці.

«Після напруженої весни, коли на ринку були дефіцитними ледь не всі товари для боротьби з COVID-19, ситуація заспокоїлася. І зараз закупити все необхідне значно легше. Однак лікарні зіткнулися з новою проблемою - нестачею медичного кисню. З початку року на медичний кисень витратили майже 180 млн грн», - йдеться в повідомленні.

У цю суму входять і ті закупівлі, які робили “нековідні” лікарні - для проведення операцій та лікування інших хвороб. За обсягами придбаного кисню лідерами є березень і жовтень.

Найбільше кисню купили в Київській, Львівській і Івано-Франківській областях, найменше - в Черкаській, Кіровоградській і Чернігівській.

Для апаратів ШВЛ і кисневих масок, які використовують під час лікування важких пацієнтів COVID-19, потрібен медичний кисень. Заклади охорони здоров'я закуповують його у двох станах: рідкому й газоподібному. Рідкий кисень можуть придбати лише ті лікарні, які мають спеціальні кисневі станції. Решта медзакладів купують одразу газоподібний кисень у балонах.

Рідкий медичний кисень в Україні виробляють 6 підприємств, ще 10 можуть переводити його в газоподібний стан.

Згідно з даними системи «Прозорро.Продажі», найбільше кисню з початку року продав «Кріогенсервіс» - на майже 50 млн грн (26,9%). Наступними йдуть ТОВ «Фірма «Львівкисень» і АТ «Львівський хімічний завод» - на 31 млн грн і 27,5 млн грн відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня в Dozorro заявили, що все більше закупівель товарів та послуг для боротьби з COVID-19 здійснюються через безтендерну процедуру. При цьому моніторинг таких закупівель виявив, що деякі замовники додають у закупівлю невелику частину лікарських засобів з переліку антикоронавірусних закупівель, аби укласти прямий договір на закупівлю медикаментів (більшість з яких жодним чином не стосуються боротьби з COVID-19).