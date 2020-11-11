Уряд виділив 895 мільйонів на кисень для COVID-лікарень

На початок грудня органи місцевого самоврядування мають забезпечити 80% ліжкового фонду для пацієнтів з COVID-19 киснем, спрямувавши для цього виділені урядом додаткові кошти регіонам.

Про це на брифінгу за результатами засідання Кабміну сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Було прийнято рішення щодо виділення понад 895 млн грн, це піде як субвенція в регіони додатково до 572 млн грн, які вже були перераховані для того, щоб 80% ліжкового фонду, які були виділені під COVID-19, були забезпечені киснем. Ми, як Міністерство охорони здоров’я, вважаємо, що при виділенні цих коштів терміни, в які органи місцевої влади в змозі в повному обсязі забезпечити такий рівень, - до початку грудня. Ми вважаємо, що на 1 грудня кількість ліжок з підведеним киснем повинна бути не менше, ніж 42 тис. ліжок”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що відповідне доручення органам місцевого самоврядування про забезпечення 80% ліжкофонду під COVID-19 киснем було прийнято ще у серпні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що “відсутність результату із забезпечення лікарень всім необхідним, коли уряд дає фінансові ресурси, - це неприпустимо".

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 611.