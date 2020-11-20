Через 2-3 тижні влада може вдатися до жорсткіших COVID-заходів – Радуцький

Наразі ситуація з поширенням COVID-19 залишається контрольованою, проте при збереженні таких темпів у влади через 2-3 тижні не залишиться іншого вибору, як запроваджувати більш жорсткі заходи.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці.

"Під кінець тижня у країні нові вражаючі цифри щодо захворюваності на коронавірус – 14 575 інфікованих за добу. Десять днів тому прогнозував, що за наявних темпів ми вже до кінця листопада вийдемо на цифру 15 тисяч нових хворих щоденно. На жаль, прогноз справджується", - зауважив Радуцький.

При цьому голова комітету запевнив, що "на щастя, система охорони здоров’я витримує навантаження".

"Завантаженість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, в середньому складає 52%. Найбільший відсоток зайнятості місць в лікарнях Полтавської (72%), Черкаської (71%) та Запорізької (63%) областей. Але в 10 регіонах ліжко-місця заповнені менше ніж на 50%", - розповів Радуцький.

За його словами, місяць тому завантаженість лікарень в середньому по країні складала 68%. Зменшити цей відсоток вдалося завдяки розгортанню нових ліжко-місць у медичних закладах: станом на 20 жовтня було 34 тис. ліжок, сьогодні – 52 тис.

"Як і місяць тому, Дніпропетровська область та Київ залишаються в антилідерах за кількістю померлих громадян за добу: станом на 20 жовтня їх було 18 та 12 відповідно, сьогодні – 29 та 33. Найгірша епідеміологічна ситуація (за 14 днів кількість інфікованих на 100 тис. населення) у Черкаській (402), Сумській (386), Чернівецькій (334), Житомирській (330), Київській (298). Вперше з початку епідемії цей показник в одному з регіонів перевищив позначку 400 осіб на 100 тисяч мешканців", - додав парламентарій.

При цьому Радуцький відзначив, що вдалося збільшити кількість ПЛР-тестів. За його даними, місяць тому найменше тестів на добу робили в Луганській (534), Кіровоградській (562) та Чернігівській (621) областях. А вчора в цих регіонах провели за день майже вдвічі більше тестувань методом ПЛР: Луганська – 1297, Кіровоградська – 796, Чернігівська – 1152.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.