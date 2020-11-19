Локдауни можна не вводити, якщо 95% людей носитимуть маски - ВООЗ

Країни можуть не запроваджувати жорсткі локдауни, зокрема, якщо 95% громадян будуть носити маски.

Як передає Укрінформ, про це заявив глава європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

«Якщо ми всі будемо докладати зусиль, то локдаунів можна уникнути. Я дотримуюсь своєї позиції, що локдауни є крайнім заходом. Використання маски - це аж ніяк не панацея, адже її потрібно носити в поєднанні з іншими заходами. Однак, якщо використання маски досягне (у суспільстві – ред.) 95%, локдауни не будуть потрібні», - повідомив він.

За словами Клюге, якщо кількість людей, які носять маски, становитиме лише 60% або нижче, то тоді буде дуже важко уникнути запровадження локдаунів.

Він також зазначив, що попри те, що вакцини не зупинять повністю COVID-19 і не дадуть відповіді на всі наші запитання, вони представляють велику надію у війні проти цього коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer із США та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти COVID-19, заявили, що їхній варіант показав ефективність 90% у запобіганні інфікування людей.

У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 мільйона людей.

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