За тиждень від коронавірусу померли 60 тисяч осіб – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я за минулий тиждень зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19 – майже 4 мільйони.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, передає Укрінформ.

За даними Організації, у період з 8 до 15 листопада у всьому світі зафіксовано майже 4 мільйони нових хворих та 60 тисяч смертей.

За даними ВООЗ, на Європу припадає найбільше нових випадків зараження – понад 1,84 мільйона, що становить 46% від загальної кількості, та смертей – понад 29 тисяч, або 49%.

У Північній і Південній Америці кількість хворих за тиждень зросла на 36%, тобто на 1,45 млн, у Південно-Східній Азії - на 373 тис., або на 9%, у Східному Середземномор’ї – на 238,3 тис. (6%), Африці – 40,9 тис. (1%), у західній частині Тихого океану – 32,9 тис. (1%).

​Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometer, у світі зафіксовано 55 943 189 випадків COVID-19, зокрема 1 343 379 летальних, одужали 38 963 254 особи.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.