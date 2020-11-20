Гейтс прогнозує ще шість-вісім місяців пандемії, а потім «світло в кінці тунелю»

Легендарний розробник програмного забезпечення, мільярдер та меценат висловив свої прогнози щодо пандемії коронавірусу та, зокрема, заперечив усі дивні теорії змови про себе та вакцинування в ефірі The Daily Show із Тревором Ноєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Daily Beast.

Так, рівно сім місяців тому Білл Гейтс в ефірі The Daily Show у перші місяці пандемії сказав ведучому, що найгірше попереду.

І тепер співзасновник Microsoft і мільярдер-меценат повернувся в ефір цього шоу, коли випадки та смертність у країні знову зростають – лише в США нарахували понад 250 тисяч померлих від COVID-19.

За словами Гейтса, на людство чекає дуже жорстка зима.

«Взимку, коли нам холодніше, вірус більше розмножується, коли ми більше знаходимося в приміщенні, це не дуже добре», - пояснив Гейтс.

Мільярдер додав: «Протягом наступних шести-восьми місяців новини будуть переважно поганими. Після цього виробництво вакцини зросте, і в кінці тунелю з’явиться світло».

Звичайно, Гейтс є одним з найкваліфікованіших людей, які обговорюють питання передачі вірусів та вакцин, враховуючи, що його Фонд Білла та Мелінди Гейтс підтримав низку програм розподілу вакцин, які допомагають боротися з низкою серйозних хвороб, від туберкульозу та малярії й СНІДу.

Як відомо, виступ Гейтса 2015 року, який він виголосив на конференції TED і де він попередив, що світ не готовий до наступної великої пандемії, після поширення по всьому світу COVID-19 став дуже популярним та породив низку конспірологічних теорій.

Тож ведучий The Daily Show запитав Гейтса про химерні теорії змови, які виникли навколо нього та COVID-19, включаючи ту, згідно з якою Гейтс використовує вірус для імплантації шляхом вакцинації людям мозкових чіпів для контролю над ними.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 397 331 випадок коронавірусу, зокрема 1 368 675 летальних, здолали недугу 39 868 778 осіб.