В Україні за дев’ять місяців від COVID-19 померли 4 300 осіб – Держстат

За січень-вересень 2020 року від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні померли 4 300 людей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

За 9 місяців 2020 року з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19 померли 4 300 осіб, у 4072 з них вірус був ідентифікований, у 228-ми – неідентифікований.

Загалом, в Україні за вказаний період померли 426 687 осіб. Зокрема, від ішемічної хвороби серця – 199 095 осіб; від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 55 876 осіб; від злоякісних новоутворень – 57 983 особи; від хвороб органів травлення – 17 269 осіб; від грипу і пневмонії – 4 820 осіб; від хвороб нервової системи – 3 188 осіб; від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 268 осіб; від туберкульозу – 2 248 осіб; від хвороб сечостатевої системи – 1 957 осіб; від цукрового діабету – 1 505 осіб.

Від зовнішніх причин за січень-вересень 2020 року помер 20 701 українець. У тому числі, внаслідок транспортних нещасних випадків загинули 2 753 особи; від випадкового утоплення та занурення у воду – 1 259 осіб; від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я – 757 осіб; від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1 136 осіб; від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1 504 особи; скоїли самогубство чи заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження – 4 708 осіб; загинули внаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження – 993 осіб.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575.