У Києві за добу - 1213 нових випадків COVID-19, померли 29 хворих

У Києві за минулу добу, 20 листопада, зафіксували 1213 хворих на COVID-19, померли 29 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Ще 1213 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 29 людей. Усього коронавірус забрав життя 1109 киян”, - зазначив він.

За словами Кличка, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 57 807.

Одужали за минулу добу 313 людей. Усього коронавірус подолали 20 704 жителі Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.