МОЗ назвало області з найбільшою захворюваністю на COVID-19

Станом на 24 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Чернівецькій та Київській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За 14 днів показник захворюваності на COVID-19 у Сумській області становив 808,9 випадків на 100 тис. населення, у Черкаській - 684,1, Чернівецькій - 653, Київській - 632,1.

Також високий рівень захворюваності у Житомирській (626,5), Івано-Франківській (569,2) , Запорізькій (628) областях.

У Києві цей показник становить 538,7, а середній по Україні - 443,2 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 53,4% станом на 23 листопада.

У Києві цей показник складає 57,5% станом на 23 листопада.

Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Полтавській -75,5%, Черкаській - 66,1%, Чернігівській - 62%, Миколаївській - 65,6%, Запорізькій - 66,8% областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 осіб.