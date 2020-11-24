Мінцифри та МОЗ розробляють механізм самоізоляції контактних осіб - Степанов

Міністерство цифрової трансформації та МОЗ розробляють механізм доправлення осіб, які були в контакті з хворими на COVID-19, на самоізоляцію, але це потребуватиме змін до законодавства.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” телеканалу ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Зараз Міністерство цифрової трансформації разом з МОЗ розробляє всі механізми щодо відслідковуваня і доправлення людей на самоізоляцію, які були в контакті з хворими на COVID-19, але знову ж таки це потребуватиме суттєвих змін до нашого законодавства”, - сказав Степанов.

За його словами, ідея полягає в тому, що кожному хто був в контакті з хворою особою, має приходити смс-повідомлення, і людина має одразу йти на самоізоляцію, має бути передбачене покарання, якщо людина не дотримується вимоги самоізоляції, відповідний доступ до персональних даних, щоб проводити такий контроль в автоматичному режимі.

“Для того, щоб це запрацювало, треба внести відповідні серйозні зміни до законодавства. Ми будемо готувати ці зміни, подавати і обговорювати, коли буде вже сформована концепція саме автоматичного відслідковування хворих на COVID-19”, - сказав Степанов.

В той же час він зауважив, що такий досвід автоматичного відслідковування контактних осіб з хворими на COVID-19 спрацював в азійських країнах.

В той же час, на зауваження ведучого, що йде вже восьмий місяць пандемії в Україні, а системи відслідковування немає, Степанов заявив, що МОЗ не може відповідати за все в країні

“У нас є Міністерство цифрової трансформації, яке займається цим додатком. Те що стосується Міністерства, то МОЗ і працівники охорони здоров’я проводили епідрозслідування, і вносили в базу даних цих людей, але на жаль, головне питання - контроль за людьми, які мають перебувати на самоізоляції. Коли було внесено одномоментно по 120-130 тисяч людей, які перебували на самоізоляції, давайте говорити відверто — їх просто не контролювали” - сказав Степанов.

Мінцифри та МОЗ розробляють механізм доправлення контактних осіб на самоізоляцію