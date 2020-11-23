В Україні понад 12 тисяч вільних ліжок з киснем — Степанов

В Україні не зайняті понад 12 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, втім ситуація по регіонам різна.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” телеканалу ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Станом на ранок 23 листопада 25 996 ліжок обладнані киснем, ця кількість кожного дня збільшується. Ситуація неоднорідна по всіх регіонах країни, якщо в цілому по країні у нас вільних 12 168 ліжок з киснем, то наприклад в Херсонській області це майже 1000 ліжок, а в Києві - 278. Є регіони , де є проблема, це Київ, Черкаська область, Харківська область, але ми там разом з місцевою владою нарощуєимо потужності”, - сказав Степанов.

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Раніше Степанов заявив, що зараз в Україні майже 54 тис. ліжок для лікування COVID-19, станом на ранок 23 листопада було зайняті 27 792 ліжка, або 52%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи.