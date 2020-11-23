Степанов назвав умови введення локдауну в Україні

Запровадження локдауну можливе при загрозі колапсу медичної системи.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Головна цифра, на яку ми спираємося, коли говоримо про повний локдаун , це виключно завантаженість нашої медичної системи. Якщо говорити про сьогоднішню динаміку і кількість хворих, які госпіталізуються від загальної кількості захворілих, то ми можемо говорити, що це може дійти від 25 до 30 тисяч. По наших сьогоднішніх розрахунках, ми можемо говорити, що в такому випадку заповненість нашої медичної системи може бути більше 75-80% а це вже серйозна загроза”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що мова про COVID-ліжок , за його словами становить 52%, зараз це 27 792 ліжка з майже 54 тисяч ліжок, і за твердженням Степанов, їх кількість постійно збільшують.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи.