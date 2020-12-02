Путін запускає масову вакцинацію незавершеним російським «Спутником V»

Президент РФ Володимир Путін оголосив про плани почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів вже наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

У ході наради в середу Путін заявив, що в Росії вироблено вже близько 2 млн доз вакцини від коронавірусу "Спутник V", що дозволяє почати масштабну вакцинацію населення, в першу чергу лікарів і вчителів. «Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку (вакцинації - ред.) підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб в кінці наступного тижня ви розпочали масштабну вакцинацію», - звернувся він до віце-прем'єра Тетяни Голікової.

Та, в свою чергу, зазначила, що "зараз завершується підбиття підсумків" і "є можливість почати масштабну вакцинацію вже в грудні".

У Кремлі також підкреслили, що вакцинація від коронавірусу буде проходити на добровільних засадах.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак, торгова марка «Спутник V» - російська вакцина від коронавірусу. МОЗ РФ видав їй тимчасову реєстрацію до 1 січня 2021 року. Водночас фахівці зазначають, що відсутні докази її ефективності, оскільки III фаза клінічних досліджень на момент реєстрації не пройшла.

Багато світових фахівців критикували розробників Гам-КОВИД-Вак за відсутність належних доказів її ефективності та наукових публікацій про проведені випробування в момент презентації препарату. Пізніше, після публікації, фахівцями також висловлювалися сумніви з приводу достовірності даних розробників.