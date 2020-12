У КНДР намагалися «хакнути» розробників вакцин Johnson&Johnson та Novavax

Північнокорейські хакери нещодавно намагалися атакувати щонайменше дев'ять організацій у сфері охорони здоров'я, включаючи розробників вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson та Novavax Inc.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що четверо людей, які розслідували напади, заявили, що сплеск хакерських атак розпочався у вересні. Кіберзлочинці використовували домени, що імітують мережеві портали для входу в систему, намагаючись обдурити персонал компаній, аби вони розкрили свої паролі.

Спроби зламу включали також кібернапад на системи британської компанії AstraZeneca минулого тижня, яка займається розробкою оксфордської вакцини від COVID-19.

Як повідомляється, є інформація, серед інших цілей хакерів були бостонський медичний центр Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Тюбінгенський університет у Німеччині та чотири південнокорейські фармацевтичні фірми: Genexine Inc, Boryung Pharma Co Ltd, Shin Poong Pharm Co Ltd та Celltrion Inc.

У компаніях Johnson & Johnson і Novavax зазначили, що обізнані про загрози з-за кордону і виявляють необхідну пильність.

Прессекретар Тюбінгенського університету сказав, що їхні працівники неодноразово ставала жертвами атак хакерів, однак усі кібернапади були виявлені та заблоковані ІТ-командою на дуже ранній стадії.

У південнокорейських компаніях Shin Poong і Celltrion підтвердили факти атак, вказавши, що шкоди їм завдано. Представник Shin Poong повідомив, що атаки здійснювалися через електронну пошту, а в Celltrion розповіли, що хакери активізувалися в другій половині 2020 року.

Раніше у компанії Microsoft повідомляли про кілька хакерських атак з Росії і КНДР на фармацевтичні компанії і розробників вакцин від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, вісім місяців тому Північна Корея закрила кордони та ізолювалася від світу. Уряд країни стверджує, що у них не було випадків зараження вірусом, однак аналітики вважають це малоймовірним.