Кім Чен Ин був щеплений китайською вакциною-кандидатом від COVID-19 - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин, члени його родини та деякі топ-чиновники країни були щеплені китайською експериментальною вакциною від коронавірусу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті експерта з Центру національних інтересів США Гаррі Казіаніса для сайту 19FortyFive.

Експерт з посиланням на японські спецслужби стверджує, що Кім Чен Ин та його оточення вакцинувалися «протягом останніх двох-трьох тижнів». Водночас джерела не уточнюють, якій саме китайській компанії належала вакцина-кандидат і на скільки вона була ефективною.

За словами американського вченого-медика Пітера Дж. Хотеза, принаймні 3-4 китайські компанії розробляють вакцину від коронавірусу, включаючи Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio і Sinophram Group.

Як повідомляв Укрінформ, вісім місяців тому Північна Корея закрила кордони та ізолювалася від світу. Уряд країни стверджує, що у них не було випадків зараження вірусом, однак аналітики вважають це малоймовірним.

У Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що КНДР встановила наземні міни у прикордонних районах з Китаєм, щоб боротися таким чином з пандемією коронавірусу.

Раніше у компанії Microsoft повідомляли про кілька хакерських атак з Росії та КНДР на фармацевтичні компанії та розробників вакцин від коронавірусу. Також наприкінці листопада стало відомо, що північнокорейські хакери здійснили кібернапад на системи британської компанії AstraZeneca, яка займається розробкою оксфордської вакцини від COVID-19.

Фото: Yonhap