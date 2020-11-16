Кім Чен Ин вперше за місяць з’явився на публіці - ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше за 25 днів з’явився на публіці, відвідавши засідання Політбюро Трудової партії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Під час розширеного засідання Політбюро, яке відбулося в неділю, він "обговорив COVID-19 і протиепідемічну ситуацію в державі, а також уточнив завдання для партійної, військової та економічної сфери щодо подальшого посилення надзвичайного протиепідемічного фронту", зазначає Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Кім Чен Ин також наголосив на необхідності зберігати "високу бойову готовність, будувати щільну блокуючу стіну та ще більше активізувати протиепідемічну роботу".

Як зазначається, востаннє лідер КНДР з’являвся на публіці 22 жовтня. Тоді він відвідав кладовище в Пхенан-Намдо, вшанувавши пам’ять китайських військових, які загинули в Корейській війні.

Як повідомляв Укрінформ, вісім місяців тому Північна Корея закрила кордони та ізолювалася від світу. Уряд країни стверджує, що у них не було випадків зараження вірусом, однак аналітики вважають це малоймовірним.

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У Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що КНДР встановила наземні міни у прикордонних районах з Китаєм, щоб боротися таким чином з пандемією коронавірусу.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 16 листопада у світі зареєстровано 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 1 324 526 осіб померли, 38 140 211 одужали.

Фото: en.yna.co.kr