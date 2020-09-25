Кім Чен Ин вибачився за вбивсто південнокорейського чиновника

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за загибель південнокорейського чиновника на території КНДР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Кім Чен Ин заявив своєму південнокорейському колезі, що цей інцидент не мав трапитися.

Раніше в міністерстві оборони Південної Кореї повідомили, що співробітника служби рибного контролю, який зник під час чергування, жорстоко вбили в КНДР. Цей 47-річний чоловік зник 21 вересня.

Потім його тіло було знайдено в територіальних водах КНДР – чоловіка була застрелено та підпалено. На тілі виявили аж 10 вогнепальних ран.

Північнокорейська сторона заявила за підсумками службового розслідування, що жертва, потрапивши в північнокорейські води, «не зуміла ідентифікувати себе та спробувала втекти» перед тим, як була вбита.

Варто зауважити, що це перший випадок з липня 2008 року, коли південнокорейський громадянин був застрелений в Північній Кореї.