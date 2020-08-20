Кім Чен Ин передав частину повноважень сестрі та чиновникам – BBC

Очільник КНДР Кім Чен Ин передав частину владних повноважень групі чиновників та призначив свою сестру Кім Йо Чжон відповідальною за політику Пхеньяна у роботі зі Штатами та Південною Кореєю.

Про це свідчать дані місцевої розвідки, повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

"Кім Чен Ин як і раніше зберігає свою абсолютну владу, але її частина поступово передається", – йдеться у повідомленні.

Відтак Кім Йо Чжон стала фактичною другою особою у Північній Кореї. Однак Кім Чен Ин досі не назвав її своєю наступницею.

Двоє чиновників, імена яких ЗМІ не повідомляють, тепер відповідають за управління економікою, ще двоє – частково курують питання оборони. Джерела повідомляють, що таке рішення Кім Чен Ин прийняв, щоб знизити рівень стресу у своєму житті.

Крім того, лідер КНДР хоче частково зняти з себе відповідальність на випадок провалу політичних рішень.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у травні Кім Чен Ин протягом трьох тижнів не з’являвся на публіці. Чутки про погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера з'явилися після його відсутності 15 квітня на церемонії, присвяченій 108-й річниці від дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена.

Фото: Yonhap