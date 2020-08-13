У КНДР повінь могла пошкодити частину головного ядерного об'єкта - ЗМІ

Північнокорейський ядерний науково-дослідний центр у Йонбені опинився під загрозою затоплення через сильну повінь уздовж річки Курьонг, з якою не впорались насосні станції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє дослідний сайт 38 North, що вивчає КНДР.

Проаналізувавши знімки комерційного супутника від 6 серпня і 22 липня, експерти сайту відзначили різке підвищення рівня води в річці Курьонг, яка протікає поруч з комплексом Йонбен. За словами дослідників, вода "досягла двох насосних станцій, які обслуговують реактори" на ядерному комплексі в Йонбені.

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Експерти підозрюють, що п’ятимегаватний реактор, який, як вважають, використовується для виробництва плутонію для ядерної зброї, ймовірно, вже деякий час не працює, а експериментальний легководний реактор ще не запущений.

За їх словами, пошкодження насосів і трубопроводів всередині насосних станцій - найвразливіше місце для реакторів. Тому що якби реактори працювали, а охолодити їх було неможливо через поломку частини насосів, усіх їх потрібно було б вимкнути.

Ядерний центр у Йонбені є головним об’єктом країни в реалізації програми ядерного озброєння.

За підсумками другого саміту США-КНДР північнокорейська сторона заявляла, що Пхеньян був готовий "назавжди й повністю" закрити ядерні об'єкти в Йонбені в обмін на часткове зняття міжнародних санкцій. Однак угода так і не була досягнута.