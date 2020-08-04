В ООН вважають, що КНДР розробила мініатюрні ядерні пристрої

Деякі країни ООН вважають, що Північна Корея могла розробити мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

Згідно із конфіденційною доповіддю Організації Об'єднаних Націй, низка неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань в Північній Кореї, найімовірніше, допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої.

"Північна Корея продовжує свою ядерну програму, включаючи виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яке входить до Комітету з санкцій щодо Північної Кореї РБ ООН вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї", - йдеться в доповіді.

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У доповіді ООН мовиться, що ще одна держава-член Комітету вважає, що Північна Корея "може прагнути до подальшої мініатюризації, метою якої є технологічні вдосконалення, такі як пакети допомоги для проникнення, або, можливо, розробка систем, які можуть нести кілька боєголовок".

Нагадаємо: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого тижня заявив, що країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє, попри зовнішній тиск та військові загрози.

Фото: Олег Кирьянов/rg.ru