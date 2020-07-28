Лідер КНДР заявив, що не відмовиться від ядерної зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, його країні більше не потрібно буде вести війни, оскільки її ядерний потенціал гарантує безпеку для КНДР.

Про це повідомив у вівторок телеканал CNN.

"Завдяки нашому надійному та ефективному захисному ядерному стримуванню на цій землі більше не буде війни. Безпека та майбутнє нашої країни будуть забезпечені назавжди", - заявив Кім перед ветеранами з нагоди 67-ї річниці перемир'я в Кореї.

За його словами, ядерна зброя дозволить КНДР захищатися "від будь-якого потужного тиску та військових загроз імперіалістів і ворожих сил".

Зазначається, що таким чином лідер режиму в КНДР висловив тверду позицію проти денуклеаризації Корейського півострова, на чому наполягають США та інші цивілізовані країни.