Кім Чен Ин провів закриту нараду з питань боєготовності армії - ЗМІ

Кім Чен Ин провів закриту нараду з питань боєготовності армії - ЗМІ

Укрінформ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів нараду з керівництвом армії, де обговорювалися питання боєготовності збройних сил країни.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на ЗМІ Північної Кореї.

«Голова Трудової партії Кореї Кім Чен Ин у суботу головував на 5-му розширеному засіданні Центрального військового комітету ТПК», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після розширеної частини засідання лідер КНДР провів закриту нараду. На ньому були розглянуті «стратегічні завдання і готовність до операцій та мобілізації провідних військових підрозділів у зв'язку з військовою обстановкою на Корейському півострові та потенційними воєнними загрозами». Крім того, обговорювалися «ключові питання подальшого зміцнення сил стримування війни».

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За підсумками засідання Кім Чен Ин підписав кілька наказів про виконання прийнятих у ході наради рішень, про призначення та звільнення в лавах командного складу армії.

Також повідомляється, що на засіданні обговорювалися питання активізації «партійного виховання... відповідно до ідей і вимог партії».

Фото: kcna.kp

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