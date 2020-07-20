Кім Чен Ин провів закриту нараду з питань боєготовності армії - ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів нараду з керівництвом армії, де обговорювалися питання боєготовності збройних сил країни.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на ЗМІ Північної Кореї.

«Голова Трудової партії Кореї Кім Чен Ин у суботу головував на 5-му розширеному засіданні Центрального військового комітету ТПК», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після розширеної частини засідання лідер КНДР провів закриту нараду. На ньому були розглянуті «стратегічні завдання і готовність до операцій та мобілізації провідних військових підрозділів у зв'язку з військовою обстановкою на Корейському півострові та потенційними воєнними загрозами». Крім того, обговорювалися «ключові питання подальшого зміцнення сил стримування війни».

За підсумками засідання Кім Чен Ин підписав кілька наказів про виконання прийнятих у ході наради рішень, про призначення та звільнення в лавах командного складу армії.

Також повідомляється, що на засіданні обговорювалися питання активізації «партійного виховання... відповідно до ідей і вимог партії».

Фото: kcna.kp