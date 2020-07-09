Супутникові знімки показали активність на ядерному об'єкті у КНДР

Знімки, зроблені лабораторією Planet Labs і проаналізовані експертами Інституту міжнародних досліджень Міддлбері (США), показують активний об'єкт в селі Волло-Рі поблизу Пхеньяну, який використовується для створення ядерних боєголовок.

Про це повідомляє CNN. "Даний об'єкт має всі ознаки ядерного об'єкта - периметр охорони, житло, підземна інфраструктура", - заявив телеканалу CNN Джеффрі Льюї, професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері. Він зазначив, що на об'єкті спостерігається велика транспортна активність. Читайте також: Трамп готовий до нової зустрічі з Кім Чен Ином "Останні супутникові знімки показують, що рух транспортних засобів триває, що дозволяє припустити, що КНДР продовжує виробляти ядерні боєголовки або їх компоненти", - додав експерт.