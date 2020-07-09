Супутникові знімки показали активність на ядерному об'єкті у КНДР
Укрінформ
Знімки, зроблені лабораторією Planet Labs і проаналізовані експертами Інституту міжнародних досліджень Міддлбері (США), показують активний об'єкт в селі Волло-Рі поблизу Пхеньяну, який використовується для створення ядерних боєголовок.
Про це повідомляє CNN.
"Даний об'єкт має всі ознаки ядерного об'єкта - периметр охорони, житло, підземна інфраструктура", - заявив телеканалу CNN Джеффрі Льюї, професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері.
Він зазначив, що на об'єкті спостерігається велика транспортна активність.
"Останні супутникові знімки показують, що рух транспортних засобів триває, що дозволяє припустити, що КНДР продовжує виробляти ядерні боєголовки або їх компоненти", - додав експерт.