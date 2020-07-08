Трамп готовий до нової зустрічі з Кім Чен Ином

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що готовий провести нову зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Водночас Пхеньян демонструє незацікавленість у відновленні переговорів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я розумію, що вони хочуть зустрітися, і ми, безумовно, готові це зробити. Я міг би це зробити, якби був упевнений, що це буде корисним", - зауважив Трамп у інтерв'ю каналу Gray Television, що співпрацює з "Голосом Америки".

У відповідь на уточнення, чи вважає президент таку зустріч корисною, він відповів: "Можливо. У мене з ним (Кім Чен Ином – ред.) склалися дуже добрі стосунки, тож, імовірно, так".

Заява Трампа пролунала на тлі зовсім протилежної реакції офіційного Пхеньяна. Лише протягом останнього тижня у КНДР двічі заявили, що не зацікавлені в подальших переговорах із США. Також там підкреслили, що черговий саміт мав би користь лише для політичного порядку денного самого Трампа.

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Як повідомлялося, Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели три офіційних зустрічі. Перший історичний саміт відбувся в червні 2018 році в Сінгапурі. Тоді сторони підписали спільну заяву щодо гарантій безпеки для КНДР, встановлення нових мирних відносин, денуклеаризації Корейського півострова та інших питань. Другий саміт, який виявився провальним, відбувся в лютому 2019 року в Ханої (В'єтнам). Тоді північнокорейська делегація залишила переговори достроково. Третя зустріч пройшла в Демілітаризованій зоні. Вона також не принесла результатів.

Фото: The White House