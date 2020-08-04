США випробували міжконтинентальну ракету, здатну нести ядерні заряди

США випробували міжконтинентальну ракету, здатну нести ядерні заряди

Укрінформ
США провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III, яка може оснащуватися ядерними боєголовками.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу з посиланням на Стратегічне командування США.

"Випробування продемонструвало, що ядерна стримуюча зброя США є надійною й ефективною для стримування загроз ХХІ століття, що гарантує безпеку нашим союзникам", - зазначається в повідомленні Стратегічного командування.

Тестовий запуск проводився з підземної установки на базі американських ВПС Вандерберг у штаті Каліфорнія. Ракета, яка несла три навчальних боєголовки, була випущена о 0:21 за Тихоокеанським часом в ніч проти вівторка. Вона подолала відстань 4,2 тис. миль (6,72 тис. км) до цілі, розташованої в районі Маршаллових островів.

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"Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження", - уточнили в Стратегічному командуванні США.

При цьому підкреслюється, що випробування мали на меті підтвердити точність та надійність системи озброєння міжконтинентальної балістичної ракети й отримати дані для забезпечення ядерного стримування з боку США.

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