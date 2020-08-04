США випробували міжконтинентальну ракету, здатну нести ядерні заряди

США провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III, яка може оснащуватися ядерними боєголовками.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу з посиланням на Стратегічне командування США.

"Випробування продемонструвало, що ядерна стримуюча зброя США є надійною й ефективною для стримування загроз ХХІ століття, що гарантує безпеку нашим союзникам", - зазначається в повідомленні Стратегічного командування.

Тестовий запуск проводився з підземної установки на базі американських ВПС Вандерберг у штаті Каліфорнія. Ракета, яка несла три навчальних боєголовки, була випущена о 0:21 за Тихоокеанським часом в ніч проти вівторка. Вона подолала відстань 4,2 тис. миль (6,72 тис. км) до цілі, розташованої в районі Маршаллових островів.

"Тестові запуски не є відповіддю чи реакцією на глобальні події або регіональні напруження", - уточнили в Стратегічному командуванні США.

При цьому підкреслюється, що випробування мали на меті підтвердити точність та надійність системи озброєння міжконтинентальної балістичної ракети й отримати дані для забезпечення ядерного стримування з боку США.