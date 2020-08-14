Кім Чен Ин призначив нового прем’єра КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив нового главу уряду – Кім Ток Хуна.

Про це повідомляє Укрінформ з посилання на Xinhua.

Як зазначається, він був призначений на місце Кім Чже Рена, який обіймав цей пост з 2019 року. Причина зміни глави уряду КНДР не повідомляється.

До призначення Кім Ток Хун очолював бюджетний комітет парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у травні Кім Чен Ин протягом трьох тижнів не з’являвся на публіці. Чутки про погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера з'явилися після його відсутності 15 квітня на церемонії, присвяченій 108-й річниці від дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена.

Фото: Yonhap