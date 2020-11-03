У Сеулі заявляють, що КНДР замінувала кордон з Китаєм через COVID-19

У Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що КНДР встановила наземні міни у прикордонних районах з Китаєм, щоб боротися таким чином з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

Зазначається, що Північна Корея побоюється епідемії, оскільки медична інфраструктура країни недостатньо розвинена.

"Оскільки для боротьби з коронавірусом немає жодних фізичних чи технічних засобів, то в Північній Кореї існує щось на зразок «коронавірусної травми», - заявив представник Нацрозвідслужби Південної Кореї Ха Тае-кенг.

За його словами, країна не отримує жодних поставок ззовні, у тому числі з Південної Кореї.

На останньому зібранні правлячої партії Північної Кореї обговорювалося, що в разі поширення коронавірусу в країні можуть загинути до 500 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, вісім місяців тому Північна Корея закрила кордони і ізолювалася від світу. Уряд країни стверджує, що у них не було випадків зараження вірусом, однак аналітики вважають це малоймовірним.

За даними сайту Worldometer, станом на 3 листопада у світі з початку пандемії підтвердили вже понад 47,4 млн випадків COVID-19, включаючи 1,213 млн летальних.