Влада КНДР налякала громадян пилом з Китаю, що «несе коронавірус»

Влада Північної Кореї закликала громадян не виходити надвір, оскільки «жовтий пил», який насувається з Китаю, може принести коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Корейське центральне телебачення у середу попередило громадян про «небезпечний жовтий пил», який насувається з Китаю і може принести з собою коронавірус. Наступного дня на вулицях північнокорейської столиці Пхеньяна було практично порожньо.

Влада Північної Кореї стверджує, що в країні досі немає випадків COVID-19.

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Тим часом, указує BBC, КНДР - не єдина країна, яка попереджала про таку небезпеку. Влада Туркменістану свого часу також наполягала на необхідності носити маски, оскільки пил, може бути насичений вірусом.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано понад 42 млн випадків зараження коронавірусом, у тому числі 1,144 млн летальних.