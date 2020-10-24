Влада КНДР налякала громадян пилом з Китаю, що «несе коронавірус»
Укрінформ
Влада Північної Кореї закликала громадян не виходити надвір, оскільки «жовтий пил», який насувається з Китаю, може принести коронавірус.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що Корейське центральне телебачення у середу попередило громадян про «небезпечний жовтий пил», який насувається з Китаю і може принести з собою коронавірус. Наступного дня на вулицях північнокорейської столиці Пхеньяна було практично порожньо.
Влада Північної Кореї стверджує, що в країні досі немає випадків COVID-19.
Тим часом, указує BBC, КНДР - не єдина країна, яка попереджала про таку небезпеку. Влада Туркменістану свого часу також наполягала на необхідності носити маски, оскільки пил, може бути насичений вірусом.
Як повідомлялося, у світі зареєстровано понад 42 млн випадків зараження коронавірусом, у тому числі 1,144 млн летальних.