Італія планує почати вакцинацію від коронавірусу на початку 2021 року

Італія планує почати вакцинацію від коронавірусу на початку 2021 року

Укрінформ
Уряд Італії планує провести масову безкоштовну вакцинацію жителів від коронавірусу COVID-19 на початку наступного року.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, повідомляє Reuters.

«Ми нарешті бачимо землю, у нас є чіткий шлях до безпечної гавані... Цілком імовірно, що з січня у нас будуть перші вакцини», - сказав Сперанца у Сенаті.

За його словами, уряд Італії має змогу закупити 202 мільйони доз вакцин від різних компаній і чекає дозволу на їх використання від європейських органів з контролю за ліками.

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Міністр повідомив, що основна частина кампанії з вакцинації очікується навесні та влітку наступного року. Першими планують вакцинувати медичних і соціальних працівників, мешканців і персонал будинків для людей літнього віку, аби охопити людей із вищими факторами ризику. Для допомоги уряд має намір залучити військових.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії триває запроваджений владою 4 листопада загальнонаціональний локдаун. Уряд планує ввести обмеження на поїздки за кордон та між регіонами в середині країни на час різдвяних свят.

За даними порталу Worldometer, в Італії зареєстровано понад 1,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 56 361 летальний.

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9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається зі схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.

Фото: Getty Images

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