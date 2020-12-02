Італія планує почати вакцинацію від коронавірусу на початку 2021 року

Уряд Італії планує провести масову безкоштовну вакцинацію жителів від коронавірусу COVID-19 на початку наступного року.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, повідомляє Reuters.

«Ми нарешті бачимо землю, у нас є чіткий шлях до безпечної гавані... Цілком імовірно, що з січня у нас будуть перші вакцини», - сказав Сперанца у Сенаті.

За його словами, уряд Італії має змогу закупити 202 мільйони доз вакцин від різних компаній і чекає дозволу на їх використання від європейських органів з контролю за ліками.

Міністр повідомив, що основна частина кампанії з вакцинації очікується навесні та влітку наступного року. Першими планують вакцинувати медичних і соціальних працівників, мешканців і персонал будинків для людей літнього віку, аби охопити людей із вищими факторами ризику. Для допомоги уряд має намір залучити військових.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії триває запроваджений владою 4 листопада загальнонаціональний локдаун. Уряд планує ввести обмеження на поїздки за кордон та між регіонами в середині країни на час різдвяних свят.

За даними порталу Worldometer, в Італії зареєстровано понад 1,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 56 361 летальний.

9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається зі схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.

Фото: Getty Images