Німеччина планує COVID-вакцинацію наприкінці року

До кінця року в Німеччині планується розпочати вакцинацію проти коронавірусу, центри для цього будуть готові до середини грудня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан після відвідання 1 грудня в Дюссельдорфі нового центру вакцинації проти COVID-19 та засідання уряду землі Північний Рейн-Вестфалія, передає власний кореспондент Укрінформу.

Міністр виходить з того, що вакцина надійде в кінці нинішнього - на початку наступного року. За даними на сьогодні, в перші тижні може бути в наявності від 5 до 8 млн доз, але ситуація може змінюватися в бік збільшення, зауважив Шпан.

За його словами, центри вакцинації мають бути готові до середини грудня. «Треба бути готовими: краще хай 2-3 тижні центри будуть стояти порожніми, до того як почнеться вакцинація, ніж вакцина буде, а ми будемо не готові розпочати», - заявив Шпан.

Окрім спеціальних центрів, щеплення будуть проводити мобільні бригади.

Міністр підкреслив, що найголовнішим у цій кампанії з вакцинації, яку він назвав «велетенським проєктом, під час котрого планується вакцинувати десятки мільйонів людей в найкоротші строки», є довіра. Влада працюватиме в цьому питанні абсолютно прозоро, без жодного примусу, запевнив глава МОЗ Німеччини.

Тим часом у Європейське агентство з лікарських засобів надійшли заявки про надання дозволу на застосування в ЄС вакцин від Moderna та BioNTech/Pfizer. Окрім цих вакцин, Німеччина також планує використовувати засоби від AstraZeneca, Johnson&Johnson, Biologika. ФРН забронювала для себе понад 300 мільйонів доз вакцин через Єврокомісію та двосторонні угоди в виробниками.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН зафіксовано 13 604 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії – 1 067 473. Померло за цей час 16 638 людей, у тому числі 388 за минулу добу.