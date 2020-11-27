Хакери з КНДР атакували розробника оксфордської COVID-вакцини – Reuters

Північнокорейські хакери здійснили кібернапад на системи британської компанії AstraZeneca, яка займається розробкою оксфордської вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнаних джерела.

Хакери видавали себе рекрутерами LinkedIn та WhatsApp, щоб звернутися до персоналу AstraZeneca з фейковими пропозиціями про роботу, зазначають джерела.

Потім зловмисники надсилали документи, які нібито описували посадові інструкції, в яких насправді містився шкідливий код, призначений для доступу до комп’ютера «жертви».

Хакерські операції були спрямовані на широкий спектр працівників компанії, включаючи спеціалістів, які працюють над дослідженнями щодо COVID-19. Однак, за словами джерел, кібератаки не мали успіху.

Раніше у компанії Microsoft повідомляли про кілька хакерських атак з Росії і КНДР на фармацевтичні компанії і розробників вакцин від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом кілька днів тому заявили про готовність нової вакцини проти COVID-19. Причому, під час різних випробувань препарат показав ефективність від 62% до 90%. Більша ефективність була виявлена у пацієнтів, які отримували половину (замість повної) дози в перший раз, і через місяць ще одну повну дозу.

Компанія AstraZeneca Plc має намір провести додаткове випробування потенційної вакцини від коронавірусу після того, як з огляду на останні результати досліджень виникло питання щодо рівня її ефективності.