Британія відправила COVID-вакцину AstraZeneca на додаткову перевірку

Вакцину від коронавірусу, розроблену вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, відправили на додаткову перевірку британського Агентства з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми офіційно звернулися до регулятора для оцінки оксфордської вакцини, щоб розуміти дані та визначити, чи вона відповідає жорстким стандартам безпеки», - заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок.

Зазначається, що MHRA раніше проводило періодичні огляди цієї вакцини по мірі того, як надходили дані про її безпечність та ефективність.

Раніше Укрінформ повідомляв, що компанія AstraZeneca Plc має намір провести додаткове випробування потенційної вакцини від коронавірусу після того, як з огляду на останні результати досліджень виникло питання щодо рівня її ефективності.

Так, під час різних випробувань препарат показав ефективність від 62% до 90%. Більша ефективність була виявлена у пацієнтів, які отримували половину (замість повної) дози в перший раз, і через місяць ще одну повну дозу.

Аналітики дослідили, що різниця у ефективності скоріше за все була спричинена різницею у демографії вибірки для випробування, адже згодом з’ясувалося, що група людей, яка показала високу ефективність від введення вакцини, складалася виключно з людей молодшого віку.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 61 362 173 випадки коронавірусу, зокрема 1 438 651 летальний, одужали 42 441 698 осіб.

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