AstraZeneca проведе додаткове випробування COVID-вакцини
Про це заявив виконавчий директор AstraZeneca Plc Паскаль Соріо, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
"Тепер, коли ми виявили, як досягти кращої ефективності, маємо перевірити це, тож потрібно провести додаткове дослідження", - заявив Соріо.
Зокрема, проводитиметься оцінка результатів введення пацієнтам меншої дози препарату, що раніше виявилася ефективнішою, ніж повна.
Як повідомляв Укрінформ, компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом кілька днів тому заявили про готовність нової вакцини проти COVID-19. Причому, під час різних випробувань препарат показав ефективність від 62% до 90%. Більша ефективність була виявлена у пацієнтів, які отримували половину (замість повної) дози в перший раз, і через місяць ще одну повну дозу.
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