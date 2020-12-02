Інтерпол попереджає про підробки та крадіжки вакцин від коронавірусу

У Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) попередили про ризики скоєння злочинів, пов'язаних з вакцинами проти COVID-19, в усьому світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в заяві організації.

«Поки уряди готуються до масового використання вакцин, злочинні організації планують розкрити або порушити логістичні ланцюжки їх поставок», - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.

В організації попередили, що сфера поширення вакцин може зіткнутися з крадіжками, підробкою документів і неправдивою рекламою підроблених вакцин, а влада повинна бути готова до боротьби з цією злочинною діяльністю.

«Кримінальні мережі також будуть атакувати представників громадськості, які нічого не підозрюють, за допомогою підроблених вебсайтів і пропонованих непідтверджених ліків, які можуть становити значний ризик для здоров'я і навіть життя», - заявив Сток.

На його думку, з відновленням міжнародних поїздок також імовірний широкий обіг несанкціонованих і фальсифікованих тестів на COVID-19.

Інтерпол налічує 194 країни-члена та є найважливішою поліцейською організацією у світі. Серед іншого, держави обмінюються інформацією про розшукуваних осіб через Інтерпол і повідомляють про події у сфері організованої злочинності.

Станом на 2 грудня у світі зафіксували 64 313 861 випадок коронавірусу, зокрема 1 489 501 летальний результат, 44 584 577 осіб одужало.