У світі зареєстрували понад 64 мільйони випадків коронавірусу

Станом на ранок 2 грудня у світі зафіксували 64 194 823 випадки коронавірусу, зокрема 1 486 830 смертей і 44 442 306 видужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За ніч було зареєстровано 15 097 нових випадків і 1 048 загиблих, більше всього - в Мексиці.

Кількість випадків коронавірусу в США перевищила 14 мільйонів (14 108 490), в Індії - наближається до 10 млн (9 499 710), а в Бразилії становить 6 388 526.

Фото: РАР/Adam Warzawa