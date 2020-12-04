Україна не купуватиме російську вакцину "Спутник V" до завершення її випробувань – МОЗ

Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" до завершення третього клінічного етапу її випробувань і оприлюднення ВООЗ відповідних даних.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він зазначив, що на території України дозволяється використовувати тільки безпечні вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, у тому числі третю наймасштабнішу, яка передбачає вакцинацію десятків тисяч людей, а дані про це опубліковані, в тому числі на ресурсах ВООЗ.

«Ми передбачили, що будемо закуповувати виключно ті вакцини, які прекваліфіковані ВООЗ. Що стосується російської вакцини у світі не існує даних про проходження третьої стадії клінічних випробувань. Наскільки мені відомо з різних інформаційних джерел, зараз тільки відбувається третя стадія клінічних випробувань», - сказав Степанов.

Він додав, що не пройдена третя стадія клінічних випробувань - «немає про що говорити».

«Саме на третій стадії клінічних випробувань ми бачимо, чи це безпечно чи небезпечно, які супутні загрози може викликати використання тієї чи іншої вакцини не тільки від COVID-19, а будь-якої іншої», - пояснив міністр.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.