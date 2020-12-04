Глава МОЗ сказав, коли в Україні очікують вакцину від коронавірусу

Україна очікує вакцину від коронавірусної хвороби на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна отримає вакцину близько 8 млн доз по глобальній ініціативі COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін це кінець першого - початок другого кварталу", - сказав Степанов.

Він зазначив, що Україна знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими компаніями виробництва вакцини від коронавірусу, які вже закінчили проведення третьої фази клінічних випробувань, зокрема компанія Pfizer. За його словами, їх розраховують отримувати починаючи з другого кварталу наступного року.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.