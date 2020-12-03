Вакцина від коронавірусу Pfizer вже у Британії – Sky News

Вакцина від коронавірусу, виготовлена компаніями Pfizer і BioNTech, вже знаходиться у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Sky News.

Вакцина виготовляється у Бельгії, її потрібно зберігати за температури -70°С. Раніше її перевозили спеціальними вантажівками через Євротунель під Ла-Маншем.

Зазначається, що наступного тижня вакцина буде розповсюджена серед 50 лікарень. У першу чергу будуть вакциновані люди старше 80 років та персонал будинків для престарілих.

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Після цього вакцини доставлять у центри масової вакцинації. У міру появи більшої кількості доз, можливо, у новому році, вакцинація буде вводитися іншим особам, що входять в групи ризику. Очікується, що основна частина щеплень відбудеться в період із січня по квітень, передає телеканал.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь світ у перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

Очікується, що наступного тижня країна отримає перші 800 тис. доз цієї вакцини.

Велика Британія перетнула позначку в 60 тисяч летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії.