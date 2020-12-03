Вакцина від коронавірусу Pfizer вже у Британії – Sky News
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Sky News.
Вакцина виготовляється у Бельгії, її потрібно зберігати за температури -70°С. Раніше її перевозили спеціальними вантажівками через Євротунель під Ла-Маншем.
Зазначається, що наступного тижня вакцина буде розповсюджена серед 50 лікарень. У першу чергу будуть вакциновані люди старше 80 років та персонал будинків для престарілих.
Після цього вакцини доставлять у центри масової вакцинації. У міру появи більшої кількості доз, можливо, у новому році, вакцинація буде вводитися іншим особам, що входять в групи ризику. Очікується, що основна частина щеплень відбудеться в період із січня по квітень, передає телеканал.
Як повідомляв Укрінформ, у середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь світ у перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.
Очікується, що наступного тижня країна отримає перші 800 тис. доз цієї вакцини.
Велика Британія перетнула позначку в 60 тисяч летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії.