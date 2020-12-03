У Британії - вже понад 60 тисяч смертей від коронавірусу

Велика Британія перетнула позначку в 60 тисяч летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Офіційні щоденні дані свідчать, що протягом останньої доби у країні зареєстровано 414 нових смертей, загальна кількість померлих з початку пандемії склала 60 113.

За останні сім днів померли 3085 осіб, що на 5% менше, ніж за попередні сім днів.

У четвер у Великій Британії повідомили про 14 879 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість за останні сім днів склала 100 857. Це на 17% менше, ніж за попередній семиденний період.

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Загальна кількість хворих з початку пандемії склала 1 674 134 особи.

За даними сайту Worldometer, станом на вечір 3 грудня у світі зареєстрували 65 150 640 випадків коронавірусу, з них – понад 1,5 млн летальних, більше 45 млн осіб видужали.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь світ у гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

Очікується, що наступного тижня країна отримає перші 800 тис. доз цієї вакцини.

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