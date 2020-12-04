В Україні за добу зафіксували 15 131 новий випадок коронавірусу

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 776 осіб; летальних випадків – 235; одужало – 13 383 особи; здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа; одужало – 397 809 осіб; летальних випадків – 13 195; проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Міністр звертає увагу на три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Як повідомлялося, попередньої доби в Україні зареєстрували 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби.