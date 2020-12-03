У психоневрологічному інтернаті на Запоріжжі - 11 підопічних з COVID-19
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в обласному департаменті соціального захисту населення.
"Станом на 3 листопада зафіксовано 11 випадків захворювання на COVID-19 серед хворих Михайлівського психоневрологічного інтернату (далі – Михайлівський ПНІ): 2 працівники та 11 підопічних (7 чоловік і 4 жінок)", - сказала директор департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА Світлана Абдурахманова.
За її словами, всі підопічні ізольовані в окремих кімнатах. Лікування хворих проводиться відповідно до протоколу за призначенням сімейних лікарів, з якими укладено декларацію.
Попереднє епідрозслідування показало, що коронавірусом підопічні заразилися від персоналу. "Працівники інтернату – мешканці Михайлівського району, де з жовтня стрімко зростає захворюваність на COVID-19", - запевняють в ОДА.
В департаменті також додали, що протягом поточного року встановлювали численні порушення в організації роботи в Михайлівському психоневрологічному інтернаті. Більше того Департаментом неодноразово порушувалось питання щодо оцінки ефективності роботи директора комунальної установи.
За даними лабораторного центру МОЗ, в Михайлівському районі зареєстровано 305 випадків зараження коронавірусом.
За останню добу в регіоні виявили 1059 випадків.