У психоневрологічному інтернаті на Запоріжжі - 11 підопічних з COVID-19

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в обласному департаменті соціального захисту населення.

"Станом на 3 листопада зафіксовано 11 випадків захворювання на COVID-19 серед хворих Михайлівського психоневрологічного інтернату (далі – Михайлівський ПНІ): 2 працівники та 11 підопічних (7 чоловік і 4 жінок)", - сказала директор департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА Світлана Абдурахманова.

За її словами, всі підопічні ізольовані в окремих кімнатах. Лікування хворих проводиться відповідно до протоколу за призначенням сімейних лікарів, з якими укладено декларацію.

Попереднє епідрозслідування показало, що коронавірусом підопічні заразилися від персоналу. "Працівники інтернату – мешканці Михайлівського району, де з жовтня стрімко зростає захворюваність на COVID-19", - запевняють в ОДА.

В департаменті також додали, що протягом поточного року встановлювали численні порушення в організації роботи в Михайлівському психоневрологічному інтернаті. Більше того Департаментом неодноразово порушувалось питання щодо оцінки ефективності роботи директора комунальної установи.

За даними лабораторного центру МОЗ, в Михайлівському районі зареєстровано 305 випадків зараження коронавірусом.

За останню добу в регіоні виявили 1059 випадків.