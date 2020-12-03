Дві лікарні в Одесі перепрофільовують під COVID-хворих

Спільними зусиллями фахівців департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації , НСЗУ та "Укрзалізниці" завершується підготовка до прийому хворих з COVID-19 персоналом клінічної лікарні на залізничному транспорті та обласного очного шпиталю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА , пославшись на очільника області Сергія Гриневецького.

"Нам потрібно забезпечити необхідну кількість медперсоналу, причому це стосується не лише лікарів, а й медсестер. Саме від них залежить, чи отримає пацієнт необхідне піклування. Якщо медсестри надаватимуть якісні та вчасні послуги, хворі будуть одужувати в коротші терміни", - зазначив Гриневецкий на обласній нараді, на якій обговорено епідемічну ситуацію в регіоні, фінансування лікарень та розгортання додаткових ліжок.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я ОДА Наталії Одарій-Захар’євої, уже цього тижня "дві лікарні буде включено до переліку "ковідних" шпиталів. Це - обласний очний шпиталь на 110 ліжок та залізнична лікарня, яка спершу відкриє для пацієнтів з коронавірусною інфекцією 100 ліжок".

Крім того, з понеділка, 7 грудня, буде відкрито для прийому хворих на COVID-19 ще 70 лікарняних ліжок Центру соціально значимих хвороб у корпусі на вул. Ядова.

Виконувач обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський спрогнозував, що пік захворювань на коронавірус в області буде наприкінці лютого - початку березня. "За умови, що в країні не запровадять локдаун", - уточнив Віленський.

Станом на 3 грудня, 18 медзакладів Одещини приймають інфікованих коронавірусом, в тому числі 15 лікарень отримують кошти з "ковідного" пакету. Ще 3 медустанови чекають укладення відповідних договорів.

"Якщо пацієнт перебуває у відділенні інтенсивної терапії, то на його лікування виділяється 45 тисяч гривень", - додав в.о. голови НСЗУ.

Як повідомлялося, минулої доби на території Одеської області лабораторно підтверджено методом ПЛР 933 осіб, інфікованих коронавірусом, в тому числі 58 дітей і 35 медпрацівників.

Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496. За весь час пандемії померли 12 960 пацієнтів, одужали – 384 426.