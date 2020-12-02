У харківській лікарні перенесли відкриття COVID-відділення через незавершений ремонт

У Харкові відклали відкриття відділення для пацієнтів з COVID-19 в обласній клінічній лікарні, оскільки не встигли завершити ремонт вхідної групи корпусу.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух.

«Саме відділення, де будуть проходити лікування хворі, готове, але завершуються будівельні роботи вхідної групи, тобто там, де пацієнти від машин швидкої допомоги доставлятимуться в саме приміщення. На завершення цих робіт потрібно ще 3-5 днів. Зараз, коли там ще працюють будівельники, злочином буде допускати їх контакт із хворими», - пояснив Пастух.

Очікувалося, що перепрофільований офтальмологічний корпус почне прийом пацієнтів з коронавірусом 1 грудня. Персонал від самого ранку був готовий до роботи. Однак увечері на Телеграм-каналах, присвячених Харкову, поширилася інформація, що «відкривати лікарню заборонило керівництво ОДА» через буцімто незрозумілі причини.

Це відділення обласної клінічної лікарні розташоване на другому поверсі будівлі, що стоїть окремо, - в перепрофільованому офтальмологічному корпусі облаштували відділення на 60 пацієнтів.

За словами директора лікарні Володимира Яроша, відділення має 57 кисневих точок, з них 10 у реанімації. На прокладання кисневої траси витратили 1,2 млн грн. Крім кисневих трас заклад має 21 концентратор, який забезпечить киснем 42 людини. «В нас сформовано 8 ковідних бригад (це 96 лікарів, медсестер і молодші медпрацівники), які працюватимуть позмінно», - зазначив Ярош.

Згодом відділення планується розширити.

Як повідомляв Укрінформ, у корпусі поки не встановлено ліфт, тому у випадках, коли доставлені швидкою хворі через свій стан не зможуть піднятися на другий поверх, їх підніматимуть співробітники ДСНС у захисних костюмах. Придбати та встановити ліфт мають на початку 2021 року.

За даними Харківської облдержадміністрації, для хворих на коронавірус у регіоні наразі виділено 3933 ліжка у 24 закладах, з них 2099 забезпечено подачею кисню (у т.ч. точок доступу кисневими концентраторами 1155).

В Україні за минулу добу зареєстровано 13 141 випадок зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 758 264 особи, летальних випадків зареєстровано 12 717, одужали вже 369 054 пацієнти.