Залізничній COVID-лікарні у Харкові препарати «позичили» інші медзаклади

У Харкові відкрита для COVID-пацієнтів клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1 до здійснення закупівель користуватиметься медикаментами, які нададуть інші опорні заклади.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

За словами посадовця, неможливо провести закупівлю за кілька днів, крім того, до підписання контракту з Нацслужбою здоров’я лікарня не мала коштів на придбання препаратів, які використовуються при лікуванні COVID-19.

«Ми оперативно вирішуємо питання, яким чином? - усними домовленостями, щоб лікарні умовно позичили ці медикаменти, щоб у них були на перші дні. Така йде процедура, навіть коли сьогодні отримують гроші, сьогодні вони не можуть бути витрачені. У нас є можливість оперативно перемістити медикаменти з однієї установи сюди. Коли вони закуплять, ці медикаменти повертаються в ту лікарню, з якої їх умовно позичали», - сказав Пастух.

Засобами індивідуального захисту колектив забезпечений.

За словами гендиректора залізничної лікарні №1 Віктора Лещенка, заклад потребує кількох лікарів.

«Нам не вистачає 4 терапевтів, а то й 5, бо нині один терапевт на лікарняному. В нас немає інфекціоніста», - сказав Лещенко.

Керівник додав, що заклад готується до можливого локдауну. «Якщо не буде ходити транспорт, то персонал, який мешкає в області, зможе проживати в лікарні», - сказав Лещенко.

За словами Пастуха, лікарня зможе прийняти 80-100 пацієнтів з коронавірусом.

«Тут сформовано 4 медичні команди. Але досвід показує, що лікарські команди можуть пролікувати і 30, і 40 пацієнтів, але тоді потрібно розв'язувати питання додаткового фінансування на лікарські препарати та оплату праці», - сказав Пастух.

Як повідомляв Укрінформ, залізнична лікарня №1 почала прийом COVID-хворих 27 листопада. Станом на 30 листопада там перебувало 10 пацієнтів. Поки в лікарню не везуть хворих у дуже тяжкому стані, аби колектив поступово адаптувався до нових умов роботи.

За даними Харківської ОДА, в усіх опорних лікарнях регіону є вільні місця з киснем - станом на ранок 30 листопада їх загалом було 600.

Як повідомлялося, за останню добу на Харківщині зафіксували 120 випадків COVID-19. Усього по області зареєстровано 55330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 32315 хворих одужало, 750 – померло.

В Україні станом на 30 листопада лабораторно підтвердили 732 625 випадків COVID-19, з них за добу – 9 946.