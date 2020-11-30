За добу в Україні виявили 9 946 випадків COVID-19

В Україні станом на 30 листопада 2020 року зареєстрували 9 946 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників", - написав Степанов.

За його словами, за минулу добу госпіталізовано ️госпіталізовано 1 161 особу, ️летальних випадків – 114, ️одужало – 5 771 особа. За добу ️здійснено 31 901 тестування, зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", - зазначив глава МОЗ.

Степанов поінформував, що від початку пандемії в Україні зареєстровано 732 625 випадки COVID-19, одужало – 345 149 осіб, летальних випадків – 12 327, проведено 4 528 772 ПЛР-тестування.

Як повідомлялося, за попередню добу в Україні зареєстровано 12 978 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Андрія Скакодуба